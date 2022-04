Emmanuel ROGEZ

J'ai 16 années d'expérience en direction d'association porteuse de structures d'insertion par l'activité économique :

- Management des ressources humaines en équipe pluridisciplinaire de 10 salariés (encadrant technique, chargé d'insertion, assistante sociale, secrétaire, comptable). 36 postes d'insertion.

- Création et pilotage d'activités de production à vocations économiques et formatives (Ressourcerie, D3E, scierie, maraichage biologique).

- Prospection et suivi commercial de la clientèle pour la scierie et les prestations de transport.

- Gestion administrative et financière de l'association (950 K€/annuel).



Mes compétences :

Développement des compétences

Pédagogie

Accompagnement social

Droit du travail

Sécurité incendie

Gestion administrative

Développement commercial

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Gestion de la production

Management opérationnel

Sécurité au travail