Emmanuel ROFIDAL

Je souhaite enrichir mon parcours et mon expérience et m'orienter vers de nouveaux projets en accord avec ma formation, mes études et mes centres d'intérêts.

Je suis ouvert à de nouvelles voies, de nouveaux défis.

Polyvalent, dynamique, j'ai le goût du travail bien fait, le respect des gens que je rencontre et des gens avec qui je travaille, et la volonté de toujours tendre vers l'excellence.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising