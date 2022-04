Emmanuel ROLIN

A la suite de la formation de Technicien supérieur en SIG et du stage au Syndicat Mixte des Rives du Rhône sur la création d'une bases de données des ZAE pour le suivi des objectifs du SCoT, j'effectue une mission afin d'étendre cette base sur les futures territoires intégrant le SCoT.

Egalement, je vais exploiter cette base dans le but du sortir des cartes thématiques et de l'analyser selon les besoins des EPCI et du SCoT.



Ensuite, j'aspire à intégrer un bureau d'étude ou une collectivité afin d'exercer mes compétences en SIG et CAO dans le domaine de l'hydraulique ou les énergies renouvelables.



Mes compétences :

Méthanisation

Assainissement

Chef de projets

Environnement

SIG

Gestionnaire

Rigoureux créatif pragmatique