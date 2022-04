Emmanuel ROUSSEAU

Ma mission, mettre en oeuvre et suivre les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne réalisation, à domicile, des prestations médico-techniques auprès du client (patients et prescripteurs).

Mes objectifs sont de faire travailler mon agence et mes collaborateurs en synérgie avec les différents services transverses en stimulant les échanges et la communication afin de gagner des parts de marché et satisfaire nos engagements.



Mes compétences :

Service à la personne

Management opérationnel

Gestion des stocks

Gestion de la relation client