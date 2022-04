Emmanuel ROUX

[Update 08/2017]



Currently I am a post-doc at the University of Florence in collaboration with the University of Lyon. I defended a co-supervised Ph.D. in Acoustics and Information Engineering at both University of Lyon (CREATIS Laboratory) and University of Florence (MSD-Lab). My PhD focused on the optimization of 2-D transducers for 3-D ultrasound imaging. My teaching activities are related to Applied Mathematics in the Electrical Engineering Department of the Technical Institute of Université Claude Bernard Lyon 1. I am seriously interested in engineering and research with 3-D acoustics, stochastic optimization and information processing for health and entertainment sectors.



Just for fun I let my previous profile description below



Mon parcours de scientifique en parallèle d'une formation musicale (piano classique et jazz) m'a conduit à intégrer la section musique-études de l'INSA de Lyon, où j'étudie l' Electronic Engineering.





Ma volonté est de travailler dans le domaine de l'instrumentation Biomédicale (Imagerie Médicale et Scientifique, Recherche et développement) afin d'appliquer mes connaissances et ma capacité d'analyse sur des dispositifs liés à la Santé. (Healthcare Engineering)



Afin de tenir la mesure et de maintenir un équilibre robuste, la pratique du Judo en Club et en Compétition s'est toujours révélée être d'une grande utilité.



Mon actuelle formation en direction d'orchestre et sa pratique que j'ai pu mettre en œuvre lors de mon année d'échange ERASMUS au Politecnico di Torino confirment mon aptitudes à être le médiateur d'une équipe visant une direction commune.



A la manière de Boris Vian, je suis un "Ingénieur Musicien".



Mes compétences :

Instrumentation scientifique

Direction d'orchestre

Compositeur

Judo

Photographie

Montage vidéo

Traitement du signal et de l'image

Enregistrement de voix

Pianiste

Webmaster

Mobile

Recherche

Créatif

Danse

Santé

Médical

International

Imagerie

Musicien

HealthCare