Emmanuel ROUX

Profil d'architecte orienté principalement JEE (depuis 2008) et consultant/expert technico-fonctionnel sur la solution ECM Alfresco (depuis 2009) mais également plus globalement sur les problématiques de dématérialisation s'y rapportant.

En charge du domaine ECM Sopra Steria d'Aix en Provence.



Mes missions sont réparties sur la zone Sud-Est (Monaco à Montpellier) et sont principalement axées autour de :

- l'architecture JEE mais également l'approche SOA des solutions :

* Avant-vente

* Etude

* Conseil

* Architecture

* Encadrement et montée en compétences de l'équipe technique

- la solution ECM Alfresco, son outil collaboratif Share mais également la mise en oeuvre de solution complète de dématérialisation (acquisition numérique, GED, signature électronique, archivage légal et accès par terminaux mobiles) :

* Avant-vente

* Expertise technique

* Conseil technique et fonctionnel auprès des clients

* Architecture et développement

* Assistance technique

* R&D

* Encadrement et montée en compétences de l'équipe technique

- en charge de porter l'offre dématérialisation Sopra Steria Sud-Est :

* Présentation

* Conseil (techniques et fonctionnels)

* Développement de l'offre

* Suivi et respect des exigences légales dans ce domaine



Mes compétences :

JEE

JAVA

Spring

Tomcat

Spring mvc

Hibernate

Struts

Alfresco ECM

Spring batch

Spring security

Spring Framework

Maven

Alfresco

Architecte