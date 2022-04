Emmanuel ROUX-VAR

Http://alchimieculinaire.blogspot.fr/

Quelques mots sur mon parcours !



Inventeur d’un procédé breveté de fumaison et salaison avec séchage par imprégnation sous vide sous la marque IMFUM, (2014) .

Inventeur d’un système de restauration rapide, sous la Marque déposé Les RasLeBols (2013), destiné à la distribution dans les bureaux ou/et par Food truck, mettant en avant la cuisine de terroir et de saisons.







Mon restaurant en 1995/2007



Rachat en intégralité du fonds et des murs de l'établissement - Gérant majoritaire à 100%

Responsable de la Direction de l'intégralité de l'établissement

Mise en place d'une stratégie commerciale

Restructuration immédiate du restaurant en tant que Chef de Cuisine et positionnement en Restaurant Gastronomique

Création d'une Cave à Vin avec une Carte rassemblant une Sélection Régionale des références des meilleurs Domaines de la Dordogne et du Bordelais, Sélection de 3 Champagnes et de quelques Grands Crus en Bourgogne et Mâconnais beaujolais.

Redéfinition et mise en place d'une nouvelle politique de communication : réalisation de la nouvelle identité visuelle de l'établissement, création d'un site internet et changement de l'ensemble des supports de communication (signalétique, supports de carte, documents administratif, cartes de visite...)

Ouverture à l'année de l'établissement, s'adaptant aux variations de la saisonnalité

Restructuration progressive de l'établissement

Mise en place d'outils de mesure satisfaction clients, de fidélisation et de relance de la clientèle, carte de fidélité et passage à l’informatique.

Recrutement, management et formation d'une équipe de 7 personnes (1 à 4 en cuisine, 1 à 3 en service)

Élaboration des budgets et suivi des résultats (réalisation de tableaux de bords)

Suivi budgétaire et technique des travaux de rénovation

Gestion de trésorerie

Perfectionnement en Anglais

Formation de 60 heures avec passage du BULAT à l'issue, Niveau A²+ (2013)

Sécurité Alimentaire, hygiène en restauration

Certificat de capacité HACCP, CCI de Compiègne (2013)



BTS, validation des acquis

Maitrise en cuisine sous vide, Diplôme Georges Pralus

Formateur indépendant DucassEducation Argenteuil (2013)

Profil de Propulseur Organisateur selon un Management Équitable

Capacité de leader, force de motivation, d'engagement et d'énergie

Tenir une posture de veille sur l'évolution de la société

Renforcer les capacités des collaborateurs et des partenaires externes (fournisseurs, etc) tout en créant et animant des réseaux stratégiques et d'alliances

Être ouvert à de nouvelles idées, challenger les collaborateurs pour adopter de nouvelles façons de penser, questionner les habitudes...

Prendre en compte les parties prenantes : Respect, Écoute, Gestion des conflits, Négociation et Argumentation

Avoir une vision stratégique

Favoriser la diversité des approches

Qualités personnelles

Dynamique, Pragmatique, Courageux, Commercial, Persévérant,

Consciencieux, Perfectionniste, Diplomate, Autonome et Intègre



Gestion



Élaborer les budgets et effectuer la gestion comptable basic et administrative de l'établissement.

Contrôler les résultats d'exploitation, les ratios, les marges par la tenue de tableaux de bords.

Veiller à l'application de la législation et des procédures qualité, hygiène, et accessibilité handicapé pour le bien être de la clientèle.

Surveiller l'entretien et la maintenance des équipements et déterminer les besoins en renouvellement.

Déterminer les travaux de rénovation ou d'aménagement et rechercher les prestataires.

Vérifier l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et organiser les commandes.

Sélectionner des fournisseurs/prestataires, négocier les conditions du contrat et vérifier la conformité attendue.

Marketing et Commercialisation

Connaître les techniques de vente.

Définir la politique marketing de l'établissement.

