Emmanuel ROY

MALAX, Design graphique & Communication, EST UN LIEU SIMPLE, VIVANT, OÙ RÈGNE UN SUBTIL MÉLANGE DE SAVOIR-FAIRE ET DE RÉFLEXION, OÙ TOUS LES OUTILS SONT RÉUNIS POUR RÉPONDRE PLEINEMENT ET DE FAÇON QUALITATIVE À TOUTE PROBLÉMATIQUE D'ÉVOLUTION, DE CRÉATION ET D'INNOVATION.



PRINT :

Affiche, plaquette, flyer, dépliant, catalogue, lettre d'information, magazine, rapport d'activité… L'atelier Malax réalise et éxécute l'ensemble de vos outils de communication sans rien laisser au hasard : principe de mise en page, sens de lecture, hiérachisation des informations, calibrage, retouche et valorisation iconographique…

La grande connaissance de l'ensemble de la chaine graphique, nous permet de déterminer avec vous, et en fonction de votre buget, la méthode d'impression et le papier le plus adéquat pour obtenir des finitions de qualité.



DESIGN :

Personnalité, efficacité, lisibilité et simplicité des formes sont les points essentiels auxquels l'atelier Malax s'attache pour créer votre logo, déterminer sa signature, et élaborer l'ensemble de la charte graphique.

Nous réalisons et valorisons votre univers de communication de façon cohérente, pour créer de l'impact et de la reconnaissance visuel à l'ensemble de vos outils : print et web.



WEB :

Création et dépôt de nom de domaine, design, érgonomie, développement, hébergement, référencement, formation d'administration… Ne choisissez plus entre créativité et technicité.

Le web étant par nature très complexe, l'atelier Malax s'engage à tenir une prestation rigoureuse, efficace, et vous apporte de la façon la plus accessible et rassurante qui soit toutes les explications nécessaires.



REFERENCES :

Cinémas CGR - Conseil Général de la Charente-Maritime - Finauteuil Investissements - CRITT MPC - Cermatex - JP2M - Tendance Bois - Les Ateliers du Marais …



Mes compétences :

graphisme

Adobe Illustrator

illustration

web

Adobe Photoshop

communication

identité visuelle

design

publicité

conseil

print