Hola !

Á ma naissance, on m'a pré-nommé Emmanuel Samu; 27 ans et fraîchement diplômé (avec grande distinction) de la Haute École de la Province de Liège en infographie;



Ma spécialité ? Le web. Je réalise des sites internet, adaptables sur tablettes et mobiles, ergonomiques et sur mesure...

Ma passion ? Le design web et les interfaces mobile.

Ma préférence ? Le minimalist.



Je réalise également des visuels graphiques tels que des logos, cartes de visite, flyers, affiches, magazines, brochures et bien d'autres.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe InDesign CS6

Sass

LESS

CSS 3

HTML 5

Adobe Illustrator CS6

JQuery

PHP