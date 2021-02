Passionné de design et de développement, je suis les dernières techniques et tendances graphiques tout en soignant l'ergonomie et les performances des applications, jonglant entre le html5, javascript, php 5 dans des application personelle ou dans des CMS tells que Drupal, wordpress ou prestashop, je ne cesse de tester et de découvrir de nouvelle choses chaque jours.



Mes compétences :

PHP5

HTML et javascript

Photoshop

Drupal

Prestashop

Flash

JQuery

Wordpress

Illustrator