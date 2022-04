Emmanuel SAMYN

Chef de projets en informatique de gestion - Formateur - 18 ans d'expérience



« Ce qui me tient à cœur, c'est le projet. Modeste ou majeur, orienté technique ou métier, le défi est dans la recherche et la mise en œuvre de solutions. La récompense dans la satisfaction des utilisateurs. »



Principaux domaines de compétences :

Gestion de projets, MOA & MOE, Audits & études, Planning & budget, Gestion d’équipes, Animation de réunions/copils, Gestion des risques, Développement, Déploiement, Migration de données, Tests, Gestion du changement, Formation & support



Principaux domaines métiers :

E-commerce, CRM, Comptabilité-finance, Gestion de production, Prestation de services, RH, Web, Industrie, Energie, Evénementiel, Enseignement



Informatique :

Base de données (MySQL, Postgresql,...), ERP (Odoo/OpenERP,...), Application progiciel métier, CMS (Drupal, Wordpress,...), Prestashop, Magento, Logiciels libres, BI(Pentaho,…), LibreOffice, Microsoft Office – Project – Visio, Mantis, Moodle, Linux – Ubuntu, Programmation (PHP, Python, SQL, HTML, XML, ...), et bien plus !



Langue :

Anglais



