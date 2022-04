Emmanuel SAMYN

Brevet d'état Escalade - Canyoning depuis 2004, j'ai à cœur de faire découvrir et de partager mes passions, que ce soit lors de sorties en petits groupes ou d'événements grand public. L'important, c'est que chacun prenne du plaisir à son niveau !



Aujourd'hui, mes principaux supports de travail sont des structures mobiles type parcours aventure, tyrolienne, etc. qui permettent de dynamiser les événements de nos clients et de proposer de nouveaux supports de communication plébiscités par les familles qui captent l'attention et qui marquent les esprits.



Retrouvez mes prestations sur



Mes compétences :

Escalade

Parcours Acro Branche

Via Ferrata

Canyoning