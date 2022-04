Emmanuel SANGUÉ

Je suis consultant AMOA, chef de projet en Tierce Maintenance Applicative sur le secteur de l'énergie.



Je m'appuie sur dix-sept années d'expérience dans cet univers grand compte, en qualité de consultant. Je dispose donc d'une solide expertise métier en assistance à la maitrise d'œuvre des applications informatiques de l'énergie. Ce qui me caractérise, c’est une double compétence énergie et informatique.

Expert en TMA Energie notamment auprès de RTE, je suis capable d'intervenir sur de multiples thématiques tant sur la diversité des applications que sur le renouvellement constant des matériels et des normes. Je me reconnais dans l'exigence de résultat en cohérence avec les attentes de mes interlocuteurs.



Mes compétences :

AMOA

AMOA AMOE

AMOE

Chef de projet

Consultant AMOA

Contrôle commande

Électrique

Energie

Éolien

Maîtrise d'ouvrage

MOA

MOE

Photovoltaïque

Réseau electrique

RTE

Test

TMA