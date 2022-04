Emmanuel SARDE

Nous avons créé Images de Marque en août 1996.



Nous sommes spécialisés dans l'externalisation des achats en imprimerie et sérigraphie. Cette fonctions est associée à la logistique inhérente à ces achats.



Nos cibles sont les sociétés multi-sites qui désirent conserver la main sur leur charte graphique et sur les consommations financières de leurs agences ou filiales.



En 2011, nous avons acquis une imprimerie - l'imprimerie Soulié - pour nous permettre de mieux répondre à nos clients.



En 2013, nous avons récupéré la clientèle de l'imprimerie du Sud-Est sur Toulon afin d'assurer un rayonnement régional plus important.



Aujourd'hui notre structure Taurrus se prépare à de nouvelles évolutions ...... à suivre !!



Mes compétences :

Imprimerie

Négociateur

Informatique

Ponctualité