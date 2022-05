Sandrine RUIZ

Responsable grands comptes à la librairie Maupetit Actes Sud depuis septembre 2013



Au Virgin Megastore Marseille de novembre 2002 à juin 2013

Rattachée au directeur de magasin.



-Commerciale pour notre service "grands comptes". En charge de développer le chiffre d'affaire grand compte du magasin. Référente région Sud.

Gestion et fidélisation d'un portefeuille de 140 clients (suivi des marchés, comités d'entreprises, entreprises privées, administrations etc...)

Création de nouveaux grands comptes et réactivations de compte déjà existant: prospections par courrier,mailing, prospections téléphoniques et rendez-vous clients.

Rédaction et constitution de dossiers pour répondre à des appels d'offres publiques, privées.

Stratégies marketing. Réalisation de catalogues, opérations spéciales. Reporting.



-Gestion des réseaux sociaux pour le Virgin Megastore Marseille (community manager): Facebook, Twitter.



-Chargée de communication et responsable évènements pour ce magasin. Organisation de dédicaces, mini-concerts, rencontres. Recherches d'évènements, mise en place de la communication et de la logistique, accueil des artistes. Relations presse/médias. Mise en place de divers partenariats.



-Anciennement, responsable adjointe du secteur caisse/billetterie. Management d'une équipe allant de 10 à 25 personnes selon les periodes de l'année. Animation réunion, briefing, suivis, entretiens annuels effectués aux caissiers. Recrutement. Réalisation planning.

Gestion trésorerie et comptabilité. Tâches administratives. Assurance du bon déroulement des procédures et des opérations d'encaissement. Promotion commerciale et fidélisation clients. Assurer un accueil client de qualité. Gestion des conflits et suivi des irritants.



Mes compétences :

Partenariats

B2B