Emmanuel SCHIEFER

De l'idée au développement en passant par la création, la mise en place de l'activité et le recrutement des collaborateurs, je prends un très grand plaisir à entreprendre.



L'entreprise est au coeur de l'économie et l'économie est au centre de notre civilisation. En entreprenant, je deviens acteur de ma vie, acteur de l'économie et j'existe par mes créations, mes succès et mes echecs.



J'apprends et enseigne, je partage avec les autres un moment de vie et ensemble nous contruisons le monde dans lequel nous évoluons. Ensemble nous construisons notre réalité.



Je suis formateur, coach et serial entrepreneur.