Emmanuel SCHMITT

Créatif et ingénieux, entreprenant, passionné par la construction.



En profession Libérale durant 4 ans: pour les entreprises et les particuliers.



Salarié de l'entreprise Gascogne Habitat Bois pendant 16 mois comme technicien de bureau d'étude ossature bois, je vais reprendre mon activité indépendante début 2012.



Ma spécialisation:

vous créez un volume, je le dessine en 3D, établis les plans et trouve pour vous les techniques adéquates.



Créateur de maquettes infographiques ou réelles.



Mes compétences :

Architecte

Bâtiment

COLLABORATEUR D'ARCHITECTE

Décorateur

Dessin

Dessinateur

Dessinateur projeteur

Maitrise d'oeuvre

Maquettiste

Projeteur

Synthèse

Synthèse architecturale

Synthèse technique

Technique