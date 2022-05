Philippe ESPIET

Fort de plus de 20 années d’expérience dans le domaine de la vente en général, et plus particulièrement dans la vente de bois issu de la 1ère, 2ème , et 3ème transformation (ossature bois, bardages, lambris, parquets), à destination de tout type de bâtiments.



Lors de mes précédentes expériences professionnelles, les différentes missions qui m’ont été confiées, m’ont permis de développer de réelles capacités d’initiatives et d’organisation, où autonomie et capacité d’adaptation sont des valeurs essentielles.



J’ai notamment pu acquérir de solides compétences dans le suivi commercial, la gestion d’un portefeuille clients ou l’organisation de stratégies structurées de prospection. De même j’ai appris à optimiser les actions commerciales et satisfaire aux exigences de la clientèle dans le respect des objectifs et délais fixés.



Ayant le gout du contact, et d’un relationnel aisé, j’ai pu, lors de mes 20 années passées sur le terrain, développer un réseau relationnel de qualité avec l’ensemble des professionnels qui relèvent de l’acte de construire dans le grand sud-ouest de la France.









Mes compétences :

Prescriptions

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Management

Bardage bois

Construction bois

Vente