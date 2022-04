Emmanuel SERVONNAT

Pour contribuer au défi des agriculteurs de produire plus et mieux, j’ai souhaité depuis l’obtention de mon diplôme d’ingénieur agronome, orienter mes expériences professionnelles sur les innovations en écophysiologie et nutrition des plantes.



Après un an d'expérience en tant qu'ingénieur de recherche à l'INRA sur la mobilisation de l'azote par le colza, je travaille depuis 2012 au sein du groupe coopératif InVivo en tant que référent technique en fertilisation azotée.

Dans un contexte sociétal et réglementaire en forte évolution (Directive Nitrate, Plan Protéines...), mon rôle consiste à accompagner les conseillers et les agriculteurs pour améliorer les pratiques de fertilisation sur le terrain, maintenir les niveaux de rendements et la qualité des productions.



Je suis notamment en charge de la mise en place d'expérimentations et de leurs analyses, dans le but d'améliorer la connaissance technique et le positionnement marketing des spécialités et innovations d'intérêts en fertilisation azotée (biostrimulants, engrais azotée, agriculture de précision...).

Un autre aspect de mon métier consiste à valoriser l'expertise à travers la formation d'agriculteurs, la rédaction d'articles scientifiques et la transcription de l'expertise agronomique en règles de décision pour des logiciels de conseil en fertilisation.



En résumé, mon parcours est un juste équilibre entre la recherche d'innovations et le déploiement sur le terrain de solutions concrètes permettant aux agriculteurs de mieux gérer leur fertilisation azotée !



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Fertilisation

Ecophysiologie

Expérimentation

Statistiques

Marketing

Pédologie