Emmanuel SICARD

Je construis et j’automatise vos tableaux de bord.

Ce qui me passionne? Donner du sens aux chiffres.



Avec moi, vous pouvez visualiser de nombreux domaines d'une façon percutante: l’association marges/bilan, les flux d’immobilisations, les demandes d’assistance et leur traitement, la transformation des prospects en clients, les évolutions financières… tous ces phénomènes sont visualisables. Et vous pouvez utiliser des graphiques pour naviguer du total au détail.



Je vous montrerai comment le faire sur des exemples réels (industrie, services, immobilier, banque).





Mes compétences :

VBA macro Excel

Business objects

Syndic

QlikView