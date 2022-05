Sabrina DERIVE NÉE BROUZES

Je suis une professionnelle du web passionnée par le digital, l'innovation et l'humain.



Je suis toujours curieuse de nouvelles rencontres et de nouveaux challenges professionnels. Contactez-moi via mon adresse gmail ou via mon profil LinkedIn : fr.linkedin.com/in/sderivebrouzes/



Mes compétences clés :

- manager confirmée

- développement des ventes e-commerce et télévente

- vision 360° du marketing

- gestion de P&L et élaboration de business model

Diplomée d'HEC (promo 2001)



Mes compétences :

E-Commerce

Web marketing

Multicanal

Mobile marketing

Stratégie marketing

Business Models

Management d'équipe