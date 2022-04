Aurelie BOSC

15 ans d’expérience professionnelle - dans des domaines BtoB & BtoC.



Stratégie marketing, lancement d’offres, produits et services

Communication print et digitale

Création d'activité marketing



Management d'équipes directes et transverses.



Mes compétences :

Marketing

Innovation

Communication

Médias

Partenariats

Web

E-marketing

Internet

CRM