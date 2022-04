Responsable Marketing et projets :

- Pilotage de projets transverses transformation digitale, web, telecom, conduite du changement

- Marketing de services B2B et BCC, plan marketing stratégique et opérationnel, prospects et clients



Mes compétences :

Espagnol

FAI

Fiches produits

FTTX

Internet

Mobile

Mvno

Pilotage

Pilotage projets

Tarification

Telecom

Téléphonie

VoIP

Web

WI-FI

WiFi

Wifi…