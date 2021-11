Pierre FOUILLADE

Ingénieur travaux Publics de profil manager de terrain. Je suis de nationalité franco canadienne. J'ai eu des expériences confirmées dans les réseaux secs souterrains et aériens ainsi que les travaux de maintenance ferroviaire (toutes spécialités). J'ai participé dans une équipe projet au développement de l'outil de planification de l'Infrastructure comme référent métier.

Cette expérience m'a servi à développer mes connaissances sur les outils informatiques (bases de données et traitement de données) et leur développement. J'ai appris quelques règles fondamentales sur l'exploitation des données d'une base et la nécessité de superviser les saisies.

Après cette expérience de planificateur National me voici de retour sur le terrain comme Chef d'Unité Opérationnelle en Signalisation (RER B) me fait aboutir à mon objectif à moyen terme de faire du management de cadres.



Mes compétences :

Anglais

Basse tension

Courants forts

Electricité

Formation

Maintenance

Management

Management Projets

Planification

Production