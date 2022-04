Emmanuel SICARD

Bonjour, avec 19 années d'expériences dans le bâtiment et plus particulièrement en menuiserie sur le Nord-pas de Calais, j'ai pu travailler sur des projets de toutes tailles (50K€ à 2 000K€). Je suis autonome, rigoureux et travailleur avec un relationnel client/architecte qui a été toujours excellent . Capable de prendre des projets de A-Z.

En cours de reconversion vers un poste de CSPS N1 R Attestation en cours de validité.



Mes compétences :

Suivi de chantier

Lecture de plan

Gestion d'équipe

Autocad