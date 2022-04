Bonjour,



Je me présente, Emmanuel Sichet, ingénieur systèmes embarqués. En recherche de nouvelles opportunités professionnelles dans le domaine de la robotique ou de l'automatique.



Dynamique, curieux et créatif, je travaille actuellement en tant que développeur systèmes embarqués dans la société Technology & Strategy (http://www.technologyandstrategy.com ). J'interviens sur différent projets en Allemagne dans le domaine automobile.



Je suis avant tout un passionné de robotique. Je me suis lancé il y a quelques années dans la réalisation d'un robot hexapode autonome et pilotable par ordinateur (conception du châssis, de la carte de puissance et de la carte de commande). Il est composé d'un PIC 32bits, de 21 servomoteurs, 4 télémètres IR, un accéléromètre, une RTC, une liaison Bluetooth et un module audio.



Je suis actuellement en train de refaire complètement cet hexapode avec un châssis plus moderne réalisé en impression 3D, une Raspberry Pi (contrôle vocal, traitement d'images, interface web), une carte STM32F4 (RTOS, contrôle des moteurs, capteurs, accéléromètre). Gestion complète de l'énergie avec recharge des batteries incorporée.



Vous pouvez trouvez tous mes projets sur mon blog : http://anim4bot.wordpress.com ainsi que sur ma chaine Youtube : https://www.youtube.com/user/Hexabot/videos



J'ai fait partie du club robotique de mon école (www.robot-eseo.fr) durant 2 ans (2008-2010), en tant que responsable modélisation et mécanique. Notre but était de participer à la coupe Eurobot (anciennement E=M6). J'étais en charge de la conception du robot en 3D puis de la réalisation des systèmes de préhensions, du châssis et de l'intégration de l'électronique. En 2010 nous nous sommes classés 5ème sur plus de 140 équipes.



En Février 2007 je participais (avec un copilote) au 4L Trophy (www.4ltrophy.com), qui est un Raid humanitaire de 15 jours se déroulant au Maroc. Le but est d'acheminer des fournitures scolaires aux enfants.

Pour cela nous avons dû créer une association (loi 1901), puis préparer la 4L pour qu'elle puisse nous mener à bon port. Après avoir traversé la France, l'Espagne, le désert marocain, nous sommes arrivés à Marrakech 222ème sur plus de 1000 participants.



Mes compétences :

Systèmes embarqués

Robotique

Autosar

Temps réel

Informatique

Électronique

Mécanique

Linux embarqué