Emmanuel SIMONET

Avec 15 ans d’expertise dans les produits et SI Télécoms et 5 ans dans le management de l’Expérience Client, je dirige des programmes d'innovation technologique et de transformation digitale omnicanal. Ingénieur de formation, je suis passionné par la technologie au service des clients.



Expert en nouvelles technologies, orienté client et business, je sais mobiliser des équipes pluridisciplinaires en co-construction dans des environnements en rapide et forte transformation.



Mon savoir-faire :

• Transformer les organisations et les méthodes de travail à l’ère du digital

• Mettre en place des organisations collaboratives, multidisciplinaires, dans une approche Customer-Centric et Agile

• Créer de la valeur avec les données (BigData, CRM) en insufflant le digital dans l’organisation

• Concevoir une stratégie, développer et lancer des produits innovants sur de nouveaux business models

• Améliorer l’efficacité opérationnelle (Lean Ops)

• Améliorer la connaissance client, optimiser l’expérience (Lean UX)

• Coordonner les différents pôles de l’entreprise autour d’un plan de fidélisation client personnalisé



Mes mots clé : Transformation | Digital | Innovation | Business Development | CDO | CTO | CXO | Parcours Clients Omnicanal | Expérience Client | Relation Client | B2B | B2C | Internet des Objets (IoT) | Big Data | CRM | Agile | Data Marketing | Connaissance Client | Fidélisation Client | Opérations | Management d’équipe | Management transverse | Pilotage de la sous-traitance



