Madame, Monsieur,

Après différences expériences dans le commerce et notamment dans la gestion de centre profit, je cherche aujourd'hui à m'investir dans une entité où mon savoir-faire et mon savoir-être pourront s'affirmer et s'épanouir.

Faîtes confiance à ma rigueur, mon dynamisme et ma faculté d'adaptation pour répondre au mieux aux besoins de l'entreprise.