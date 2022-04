Emmanuel SIMONET

20 années d’expérience dans le domaine des Télécommunications

Compétences clé :

• Répartir les responsabilités et piloter les plans d’amélioration en transverse entre directions générales

• Disposer d’une forte accuité d’analyse de situation, d’une vision et d’une force de conviction

• Communiquer efficacement avec transparence, y compris en situation de crise

• Maîtriser et développer l’environnement technique muti sites

• Transférer des compétences fortes en management



Expériences significatives :

• Développer les automatismes de traitement des appels techniques au Service Client

• Management opérationnel d’outils de la Relation Client et transfert vers l’externalisation

• Spécification et implémentation des règles d’ingénierie du réseau mobile national

• Pilotage des plans d’amélioration de la Qualité de Service des Réseaux Télécoms



Mes compétences :

Externalisation

Communication

Organisation

Leadership

Management

Service client

Gestion de crise

Ingénierie Réseau

Gestion de projet

Qualité produit

Management de la qualité

Optimisation des process

Gestion de la relation client

Automatisation

Méthode agile

Télécommunications

Analyse de données

Réseau mobile

ADSL

FTTh