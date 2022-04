Emmanuel SOHM

Ingénieur au sein de SDI, j'ai rejoint l'équipe après une formation scientifique et un gout prononcé pour les développements informatiques. Mon action au sein de la société évolue entre les activités techniques et commerciales, avec toujours une volonté de construire une relation de confiance avec mes partenaires et collègues.



Les sujets autour des essais automatisés, de la mécatronique et plus généralement d'applications informatiques sont au coeur de mes préoccupations professionnelles.



Mes compétences :

Qualité

Informatique industrielle

Base de données

Développement logiciel

Mécatronique

Gestion de projet

Traitement du signal