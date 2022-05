Nathaniel AUDA

Ma principale motivation est de contribuer à la construction et au développement des sociétés pour lesquelles je travail et d’accompagner leurs stratégies commerciales et industrielles.

Créatif, curieux et aimant les challenges, j’aime travailler à la création de nouvelles fonctions et à la recherche de solutions ou sur des projets innovants.



De culture mécanique, je travaille depuis 19 ans sur le chiffrage, la recherche et la réalisation de solutions dans les métiers de la machine spéciale. Je connais par mes différentes expériences l’ensemble de ces activités (commerce, bureaux d’études, achat et projets). Ainsi, je peux apporter une vision et un contrôle global de façon autonome du métier d’intégrateur, et ce, même sur une création d’activité. Je suis fédérateur et je motive les équipes pour travailler ensemble sur des objectifs communs.

Je pense avoir une grande partie des éléments nécessaires à la réussite de vos projets et vous propose d'échanger.



Mes compétences :

Gestion de projets

Génie industriel

Bid managment

Strategie

Commercial

Achats