Emmanuel SORIN

Intelligence Productions Business

S.E.(ie)I.P.B, Entreprise à dimension humaine le fruit d'une collaboration internationale pour offrir un service complet et performant.



Intelligence Productions Business Structure dans laqu...elle est centralisé l’ensemble des informations recueillir auprès les clientèles analyser, afin d’apporter une solution a leur besoin un service complet et performant de L’intelligence économique a la Productions, a la creation, a la formation, de l'investigation et du recouvrement de créances.



Type d'activité

Production,Conseil juridique aux particuliers et aux entreprises, création artistique et formation, créations arts plastique, des bijoux fantaisie, formation, entretien et nettoyage, sécurité, formation, investigation, Médiation, Communication, Négociation

OXYGENE PROPRETE: Formation, entretien et nettoyage

SUEDS'G: Conseil juridique, sécurité, formation, investigation

GIMECONE: Médiation, Communication, Négociation

D.P.L.I : Conseil Juridique, conseil juridique aux particuliers et aux entreprises



Employé(e)s



Nos employé(e)s et consultant(e)s ont suivi un programme d'études professionnelles exigeant et uniforme à l'échelle nationale. Ils et elles possèdent des compétences de pointe nécessaires pour évoluer dans les milieux de travail actuels axés sur le savoir, le changement et la technologie.



Mission

Notre mission consiste à offrir des services professionnels, intègres et personnalisés représentant un rapport qualité / prix exceptionnel.



Vision

Être reconnu par la communauté en tant qu'une firme d'experts-conseils de premier choix, offrant une gamme de services complets et spécialisés en gestion, création, production, réalisation.



Valeurs

• Intégrité, Transparence, Respect, Equité, Qualité, loyauté.

• Nous sommes fiers d'offrir des services de qualité dans les deux langues officielles, tant dans le secteur privé, public et international.Afficher la suite



