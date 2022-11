Emmanuelle SAURIN

Grâce à mes années d'expérience au sein de divers tour-opérateurs, je maîtrise toutes les étapes de la conception de voyages depuis la demande de devis jusqu'au retour du client.

Je dispose d'un grand sens du service, ma satisfaction première est celle de mon client. Je suis également très motivée par le challenge et apprécie devoir travailler en équipe.

Reconnue par mes supérieurs hiérarchiques pour ma rigueur et ma pro activité, j'intègre aujourd'hui un poste de gestionnaire transport terrestre et aérien me permettant ainsi d'étendre mes connaissances de l'industrie du tourisme.

Je maîtrise également les systèmes AMADEUS, GALILEO et SABRE et suis en charge du suivi des réservations de contrats de groupe auprès de divers fournisseurs (Agences réceptives) en relation avec les services de réservation, de production et de revenu management.







Mes compétences :

Tourisme