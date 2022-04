Emmanuel STEPHAN

Commercial expérimenté, j'ai su développer un vrai réseau de commerce de proximité (Débitant et CHR) avec plus de 250 clients fidèles sur le Morbihan .

Afin d'élargir mes compétences, j'ai effectué une mission d'assistant d'un an au trade marketing .

Depuis février 2012, j'ai intégré en plus un master 2 management à FBS Brest , en alternance et validé par un mémoire sur la pertinence de la RSE dans les PME.



Chargé d'une équipe commerciale saisonnière, Je souhaite maintenant mettre à profit mes connaissances et mes compétences à l'encadrement d'une équipe commerciale.



