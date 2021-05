Stephanie GUENNOU

Mon métier est principalement la coordination de flux logistiques : étude des besoins, gestion des approvisionnements, suivi des commandes jusquà la gestion des stocks puis lorganisation des livraisons et expédition nationales et internationales.



Mes expériences mont permis de visualiser lensemble des maillons de la chaine et comprendre les besoins et contraintes de chacun. Jai appris à me positionner comme l'interface idéale entre la société qui m'emploie et les interlocuteurs internes comme externes dans le monde entier.