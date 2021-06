Participation à la réalisation des budgets

Elaboration de tableaux de bord et reporting

Analyse des résultats et mise en place d'actions correctives

Préparation aux audits

Evolution des outils et procédures

Suivi de fonctionnement des systèmes d'information



Mes compétences :

MySQL

ETL

Sage

MICROSOFT DYNAMICS AX

SQL Server

Pack office

SAP

Business objects

Access

Essbase

GPAO

CRM