Emmanuel STEYER

Je désire traduire l’ensemble de mes compétences acquises et développées tout au long de mon parcours militaire.

Mes derniers postes me donnent l'opportunité de gérer une cinquantaine de personne dans les travaux de tous les jours, ainsi que d'exercer dans le domaine de la gestion de l'audit securitaire.



Mes compétences :

Management et direction d’équipe

Organisation et gestion de biens et des personnes.

Transport de personne en véhicule léger

Sécurisation et protection des lieux

Utilisation et maitrise de logiciels bureautiques

Protection rapprochée

Contrôle de la compréhension des tâches

Correction des dérives lors des mises en œuvre

Elaboration des plannings individuels et/ou collec

Gestion d’équipes conséquentes (70 personnes)

Suivi de l’application des consignes

Disponibilité

Rigueur

Dynamisme

Discrétion

Organisation

voyage

chauffeur