Emmanuel STRAUB

Je suis entré dans l'industrie en 2000 par l'alternance pour mon projet en Licence Qualité. J'ai en effet été chargé de conduire un 5S chez un équipementier automobile (ITW de France).



En févier 2002, je rentre dans une société de conception de machine spéciale et productions de connectique. En 3 ans, j'ai mis en place un système qualité (certifié en 2004 selon l'ISO 9001:2000) et mis en place l'informatique (gestion sur réseau).



En septembe 2005, je suis entré en tant que responsable Qualité dans la société DECOMEP, spécialiste de la peinture d'accessoires automobile (coques de retroviseurs, barre de toit...). A ce titre, j'ai pris en charge la gestion du service qualité (3 personnes sur deux sites), du system qualité et de la qualité conception (rédaction des PPAP, conduite des AMDEC, rédaction des gammes et conception des méthodes de travail).



Aujourd'hui, je suis chef de projet au sein de la même structure (devenue SAVIPLAST 52 depuis avril 2014). Poste qui me permets de mettre en ouvre de la proposition commerciale à la livraison des échantillons initiaux.



Mes compétences :

Qualité

Automobile

Gestion de projet