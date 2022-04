Emmanuel SUARD

Acheteur/Commercial B to B, titulaire d'un BAC +5 avec 8 ans d'expérience professionnelle.



Je maîtrise les techniques commerciales et suis autant prospecteur que développeur dans un contexte concurrentiel fort. Mes découvertes client/fournisseur, par ma capacité d'écoute active, me permettent de convaincre et négocier efficacement. Je suis à l’aise au téléphone et en rendez-vous, tant en Français qu’en Anglais. Je suis également autonome et force de proposition.



En poste (préavis d'un mois), je recherche un nouveau challenge en Mayenne après avoir augmenté le CA de mon secteur de 500% en 2 ans (de 500 k€ à 2.8 M€). Je suis mobile ponctuellement en fonction des besoins du poste.



Mes compétences :

International

Evènementiel

Gestion de patrimoine

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

LDM-PEM

Cognos Impromptu

Gestion de projet

Prospection

Négociation

Négociation commerciale

Stratégie commerciale

Sourcing

Selligent