Emmanuel TAGANG JAZE

Titulaire d"un MBA option Comptabilité et Finance, salarié dans un établissement de micro-finance, bilingue., bon communicateur, bon esprit d’équipe, organisé et Passionné, ambitieux et discipliné, ne craint pas de se remettre en cause et de découvrir de nouvelles choses (professionnellement parlant). Je voudrais être le meilleur manager qu'on pourrait trouver sur le marché de l'emploi



Mes compétences :

Fiscalité

Esprit d'équipe

Analyse financière

Comptabilité

Comptabilité analytique

Anglais

Espagnol

Analyse du risque

Telecompensation

Gestion prévisionnelle

Gestion et développement portefeuille

Traitement remise et encaissement cheque

Analyse et traitement dossier de prêt

Comptabilité de gestion

Contrôle de gestion

Contrôle

Relationnel

Gestion du risque

Audit