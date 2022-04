Emmanuel TAVERNIER

Mon profil principal :

- Mon cœur de compétence :

Développement Produit et ses données étendues. Grâce à ma culture du savoir, de l’apprentissage pluridisciplinaire et à une bonne capacité d’adaptation, ma stratégie professionnelle est la progression régulière. J’ai bâti mon expertise sur la réalisation de projets divers et variés qui font appel à plusieurs métiers : topographie et réseaux (GeoProcess), chef d’entreprise (InterCad) et enfin le développement de produits manufacturés (Fournier).



J'ai deux axes de recherche parallèle :

- Une nouvelle mission

- La réalisation d'une thèse (CATCAP : Capture des Traces opérationnelles des acteurs d’entreprise pour construire le Capital immatériel et définir les Processus gagnants).

- Mes atouts : Agiliste, recherche de solutions, méthode, culture du process, réactif, intelligence sociale, tourné vers l’innovation scientifique, initiateur du changement.



- Mots Clés : Imaginer, analyser, résoudre, améliorer



Mes compétences :

Management

Cao

PLM

CFAO

ERP

Configurateur Graphique

Business Analysis

Neo4J

UML BPMN Archimat

Oracle, transac SQL, Access, DB2

Microsoft SharePoint

Kaizen, Ingenieurie Systeme, Lean developpement, O

C++, VB.Net, AutoLisp

Microsoft .NET