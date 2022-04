Emmanuel TERRIEN

A 41 ans, mon parcours me permet aujourd'hui de bénficier d'une double expérience dans l'univers du marketing et de la communication : annonceur (directeur marketing et communication pour la marque TBS durant près de 7 ans) et agence (directeur du développement au sein de l'agence Windward). Une expérience que je mets aujourd'hui au service de mes clients au sein d'une agence que j'ai créee en avril 2010.



Mes compétences :

Communication

Gastronomie

Marketing

Sport

Sport Auto

Sport marketing

Vin

Voile