Emmanuel TERTRAIS

Après plus de 24 ans d'activité professionnelle dans l'Agroalimentaire (fermentation) et un environnement international notamment dans les filières Pain et Brasserie, je travaille actuellement sur un projet de création d'entreprise, Baguette Academy.



La mission de Baguette Academy est le Conseil et la Formation Interactive en Boulangerie Française auprès des professionnels des métiers de bouche spécifiquement pour l'international.



Notre approche est la combinaison unique :



- du support digital pour la formation théorique sous forme de parcours d'E-Learning

- avec des formations pratiques animées par l'élite de la Boulangerie Française



Nos objectifs est d'apporter l'efficacité et flexibilité à nos clients, d'identifier des compétences dans le secteur de la Boulangerie.



Les valeurs de ce projet : Ambition - Collaboratif - Ethique



Mon Ambition est de participer au rayonnement international de la Boulangerie Française à travers la formation et la mise en relation de professionnels français de la filière (ingrédients, matériel, écoles, consultants…) auprès de contacts étrangers, de créer un esprit collaboratif d’échanges, animé par la passion du Pain, en respectant des principes d’Ethiques en matière de produits, d’environnement, business.



Mes compétences :

Vente

Boulangerie

Gestion de projet

Direction

Développement international

Expatriation