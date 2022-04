Emmanuel TESSIER

Suite à des études de Menuiserie et une orientation vers la filière Commerciale avec à la clé un BTS Technico-Commercial option bois et matériaux associés, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de la construction en ossature bois, des aménagements extérieur ou de l'amélioration de l'habitat BtoC ou BtoB.



D’un naturel sportif et dynamique, j’apprécie particulièrement les nouveaux challenges et je n’ai pas peur de me remettre en question dans l’objectif d’améliorer quotidiennement mes performances ainsi que mes résultats. Mes précédentes expériences professionnelles, que ce soit dans le secteur de l'isolation du bâtiment et de l'amélioration de l'habitat ainsi que dans les aménagements extérieurs bois, m'ont permis de développer mon sens du relationnel et mes connaissances techniques. La fidélisation de la clientèle étant à mes yeux la base d'une stratégie commerciale saine, je considère chaque client et projet, peu importe la complexité de celui-ci, comme un nouveau défi à relever.



Mes compétences :

Microsoft Office

Google Sketchup

Logiciel de Gestion Relation Client

Internet