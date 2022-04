Je travaille depuis 2007 pour Orange Business Services IT&L@bs (ex Silicomp-AQL) dans le secteur logiciel embarqué critique.



Domaines de compétences:

* Traitement du signal: modélisation/simulation (récepteurs GPS, centrales inertielles, FMS 2XX, IESI)

* Logiciel critique embarqué (aéronautique, ferroviaire): Etudes, Spécification, vérification/validation, conception

* Qualité: normes DO178 B, EN 50128, ARP4754



Goût pour l'étude, le dimensionnement, le prototypage, et la spécification.



Profil LinkedIn (complémentaire) :

http://fr.linkedin.com/pub/emmanuel-tessier/1b/7a0/9a4



Mes compétences :

DOORS

Python

MATLAB

Qualité

Lean IT

Amélioration continue

Aéronautique

Modélisation