Emmanuel TETE

Après une thèse en sciences de l'environnement, et un poste d' adjoint au Responsable QSE chez Actemium Paris Process & Instrumentation (Vinci Énergies), où mes activités ont consisté au déploiement du système de management de Qualité en vue d'une certification ISO 9001 : 2015 et de l'animation Sécuritéet Environnement sur les sites industriels pharmaceutiques (Sanofi et Fareva), j'interviens au sein de l'équipe Sécurité Produits de Total Lubrifiant sur des aspects de validation de la conformité des risques produits aux règlementations en vigueur.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Gestion de projet

Recherche documentaire

Recherche scientifique

Normes Qualité

Norme HSE

Communication

Rédaction technique