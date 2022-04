Emmanuel THIEBLIN

Manager confirmé, doté d’une double approche opérationnelle et stratégique, alliée à un esprit entrepreneur ◦ Plus de 20 années d’expérience en pilotage de centre de profit, dont 14 années en Afrique de l’Ouest : audit diagnostic, définition de la stratégie de croissance, réorganisation et optimisation des processus, gestion des projets, clarification du positionnement, fiabilisation des flux d’informations et de gestion, développement commercial, maîtrise des risques opérationnels, animation des équipes, pilotage de la performance et gestion des budgets ◦ Cordial et adaptable, doté d’un excellent relationnel, je désire exploiter ma vision globale, ma capacité d’écoute et de négociation, ma maîtrise des flux financiers et mon expérience en gestion de projets pour prendre la direction opérationnelle d’une structure à taille humaine dynamique, exigeante et respectueuse de sa responsabilité sociétale.



Manager stratège et opérationnel, mon parcours professionnel m’a amené à prendre des responsabilités de développement ou de réorganisation de centres de profit en France dans le domaine viticole. Dans chacune de ces expériences, j’ai su développer la profitabilité et le périmètre de services de ces sociétés de façon très significative.



En tant que Consultant et Manager de transition, j’ai accompagné plusieurs organismes publics et privés dans la mise en œuvre de projets stratégiques, réalisant des audits, étudiant des dossiers de reprise d’entreprise, élaborant des recommandations et mettant en œuvre les chantiers d’amélioration, tout en maîtrisant les risques et en sécurisant les flux financiers.



En tant que Président Fondateur d’une structure de négoce viticole en France, j’ai créé et développé cette structure, l’amenant à la 3e position sur le marché bordelais. Je l’ai ensuite revendue et j’ai assuré la rationalisation de la gamme produits du repreneur, mettant sur le marché des produits plus en adéquation avec les attentes des clients et assurant une meilleure rotation des stocks.



Cette réussite, je la dois à une véritable stratégie commerciale à long terme, à la négociation de partenariats durables, à mon esprit entrepreneur, à une profonde sensibilité client et à mon engagement total pour positionner l’organisation que je défends comme une marque commerciale de référence sur son marché.





