Emmanuel THOMAS

*12 ans d’expérience sur des programmes R&D en CRO et industries pharmaceutiques*



Chimie :

- Synthèse de produits naturels (stéroïdes, toxines, peptides, alcaloïdes …)

- Développement de sondes fluorescentes pour l’imagerie en cellules vivantes

- « Hit to lead » dans de nombreuses séries chimiques (indoles, benzimidazoles, stéroïdes …)

- Chimie médicinale (Relation Structure-activité, ADME-Tox, récepteurs nucléaires)

- Développement de procédés

- Analyses (Responsable spectroscopie RMN depuis 2007)



Développement Pharmaceutique :

- Recherche de voies de synthèse et optimisation de procédés de synthèse d’APIs

- Transfert Kilo-lab pour production cGMP

- Etudes de stabilités d’APIs

- Détermination de profils d’impuretés (isolement, élucidation de structures)

- Réalisation de tests in vitro

- Recherche de partenariats pour tests in vivo



Assurance qualité (assistant qualité depuis 2015) :

- Rédaction et revue de procédures qualité

- Rédaction et revue de documents de production selon ICH Q7A

- Gestion des déviations

- Audits internes



Management :

- Encadrement d’équipe (Masters, ingénieurs, Post-docs

- Participation aux décisions stratégiques et opérationnelles



Mes compétences :

Chimie organique

Chimie pharmaceutique

Chimie industrielle

Gestion de projets

Informatique de gestion

RMN

Recherche et développement

Industrie pharmaceutique