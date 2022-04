Emmanuel THOMAS

Avec 12 ans d'expérience dans le courtage en prêt immobilier sur Lorient, me voici reparti avec Immotaux Financement Conseil, ma propre structure de courtage, indépendante et locale située au centre d'Affaires Lorient Mer à la Base à Lorient.



Mon objectif est toujours le même : répondre à la demande de mes clients avec toujours autant de réactivité, de les rassurer sur la bonne réalisation du projet immobilier.

Mes compétences : la négociation de prêt immobilier aux particuliers pour un premier achat, un investissement locatif, des travaux ou pour le changement des assurances du prêt immobilier.

Mon travail c'est aussi l’accompagnement personnalisé du montage du dossier de prêt jusqu’à la signature chez le Notaire.



La connaissance parfaite des produits de l’ensemble des partenaires bancaires locaux et nationaux, des taux obtenus, des coûts, des garanties des assurances, des possibilités techniques propres à chacune, est un gage d’obtention de bonnes conditions bancaires ou de solution de financement.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Finance

Immobilier

Assurance

Management