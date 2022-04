Emmanuel THOUAN

Bonjour à tous,



Je suis designer industriel de formation. J'ai créé une association de promotion du design graphique en 2000 en Loire Atlantique qui m'a permis de développer un esprit d'entreprise.



Ayant une expérience au sein d'une agence de design coréenne et souhaitant travailler à mon compte, j'ai créé avec 4 associés l'agence Dici Design Paris où j'occupe actuellement le poste de consultant en stratégie de design global (design management).



Je travaille actuellement sur des problématiques d'intégration du processus de design dans les PME-PMI principalement en France métropolitaine.



Nous accompagnons le développement des entreprises en travaillant sur la cohérence de l’ensemble de leurs supports de marque.



Nous sommes spécialisés en :

- Packaging

- Communication

- Aménagement des espaces de vente

- Développement de produits et services innovants



Pour plus d'informations



Je suis marié, j'ai une petite fille.



J'aime les jeux de stratégie spécifiquement et jouer plus généralement, le dessin (évidemment), les bons restos, Paris, voyager et rêver.



Mes compétences :

Asie

Charte graphique

Communication

Corporate Identity

Design

design management

Écologie

Graphique designer

Graphisme

Management

NTIC

Packaging

Retail

Retail design